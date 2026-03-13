Almanacco del 13 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 13 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi famosi e ricorrenze religiose. Viene ricordato anche un santo e condiviso un proverbio del giorno. Tra le curiosità, si menzionano invenzioni che hanno avuto un ruolo importante nel progresso umano e fatti significativi avvenuti in questa data nel corso degli anni. La sezione offre uno sguardo sulle date e sugli avvenimenti che hanno lasciato traccia nel tempo.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 13 marzo, 72° giorno del calendario gregoriano. Proverbio: "Quando Marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio". 1987 – Disastro della motonave Elisabetta Montanari: alle ore 9:05 di venerdì 13 marzo, un incendio nella stiva di una gassiera causa la morte per asfissia di 13 operai addetti alla manutenzione. 1996 – Thomas Watt Wilton irrompe nella palestra della scuola elementare di Dunblane uccidendo 16 scolari per vendetta personale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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