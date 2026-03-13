Durante una serata organizzata dall’AIAC Prato, si sono confrontati l’allenatore Alessandro Dal Canto e il suo vice Giuliano Lamma, entrambi alla guida dell’AC Prato. L’evento ha visto i due professionisti condividere esperienze e riflessioni sul ruolo di allenatore nel calcio, con un pubblico interessato che ha potuto ascoltare i loro punti di vista e approfondimenti sul lavoro quotidiano.

Confrontarsi, condividere esperienze, nel nome di una passione comune: il gioco del calcio. Serata proficua e ricca di spunti quella organizzata dall’ Aiac Prato con ospiti mister Alessandro Dal Canto e il suo vice Giuliano Lamma, attualmente primo e secondo allenatore dell’ Ac Prato. Un incontro molto interessante e partecipato, ricco di suggerimenti tecnici per tutti gli allenatori presenti. Durante la serata si è parlato di gestione della squadra, nelle individualità e nel complesso del gruppo, ma sono state anche condivise preziose esperienze vissute in panchina e a bordocampo. Insomma esperienze condivise. Per quanto riguarda invece la parte tecnica il focus è andato su fase offensiva e fase difensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allenatori a confronto, Dal Canto in cattedra

