allegri coinvolto nelle scelte sul calciomercato attacco occhio a lewandowski

L'allenatore della squadra è coinvolto nelle decisioni sul calciomercato, con particolare attenzione a un possibile acquisto in attacco. Secondo le fonti, il club sta valutando seriamente l'interesse per un attaccante di grande esperienza. La società sta monitorando la situazione di un calciatore polacco, considerato un obiettivo per la prossima sessione di trasferimenti. La trattativa potrebbe portare a sviluppi nei prossimi mesi.

'Il Corriere della Sera' è sicuro: il Milan continuerà con Allegri dopo la stagione molto positiva che sta portando avanti. Come scrive il quotidiano: "In estate la missione sarà trovare l’allineamento giusto con la dirigenza per alzare il livello". Obiettivo? Puntare allo Scudetto. Allegri avrebbe chiesto di essere più coinvolto sulle scelte sul calciomercato e dovrebbe essere accontentato. La rosa dovrà essere quasi raddoppiata e il colpo più importante potrebbe essere in attacco dove serve una prima punta. C'è il nome di Kean, ma i 62 milioni della clausola rescissoria sarebbero troppi. LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

