Alleati alla cinese c’è una diplomazia tutta da riscrivere

La Cina sta adottando una strategia più flessibile e pragmatica nel suo prossimo piano quinquennale, puntando a una crescita tra il 4,5 e il 5 per cento. La nuova linea si concentra su uno sviluppo più sostenibile e meno aggressivo, mentre il paese si prepara a riformulare i propri rapporti internazionali e allearsi con altri attori globali. La diplomazia cinese si trova di fronte a una fase di importanti cambiamenti.

Flessibilità, pragmatismo e anche realismo. La Cina che si prepara al nuovo piano quinquennale accetta di crescere meno (tra il 4,5 e il 5%) ma in modo migliore, si riarma (+7%) per le tempeste internazionali e prosegue nel piano di assimilazione etnica. Una nuova legge annacqua la ricchezza etnica in nome della supremazia dell’etnia Han. Un passo prevedibile, stra-annunciato da diversi discorsi di Xi Jinping, ma che la dice lunga sulla visione del numero uno, che continua a puntellare il suo mandato – già pronto a rinnovarsi nel 2027 – imprimendo svolte rilevanti nella storia della Repubblica popolare. Le due sessioni, le lianghui, sono un... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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