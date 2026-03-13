allarme lavori alla chiesetta delle torrette

Un'area vicino alla chiesetta delle Torrette è stata transennata, suscitando preoccupazioni tra i residenti. Si teme che l’intervento possa essere legato ai lavori della Pedemontana e che l’attività di cantiere possa influire sulla stabilità dell’edificio storico. La zona è stata isolata senza ancora dettagli ufficiali sui motivi dell’intervento. La preoccupazione cresce tra chi abitualmente frequenta il luogo.

Hanno visto transennare un’area vicino alla preziosa chiesetta e si sono preoccupati, temendo l’arrivo di mezzi da cantiere e di lavori legati a Pedemontana che potessero mettere a rischio la tenuta dell’antico edificio. Ambientalisti e residenti allarmati per l’ Oratorio di Santa Margherita alle Torrette, che tutti in paese chiamano più semplicemente Chiesetta delle Torrette. Si tratta di uno dei gioielli del territorio, risalente al 1300 e già proposto in passato come Luogo del cuore del Fai. L’apprensione riguardava in particolare i possibili effetti che vibrazioni e sollecitazioni avrebbero potuto avere su una crepa ben visibile sulla facciata, già presente in realtà da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

