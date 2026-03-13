Il 1837, un martedì grasso, è il giorno in cui lo scrittore Nikolaj Vasil’evic Gogol’ si trovò a Parigi e si incontrò con sé stesso. Questa coincidenza segna un episodio importante nella vita dell’autore, che ha lasciato traccia nella storia letteraria. Alla stessa epoca, anche Puškin è presente come figura di rilievo. La letteratura di quel periodo si ispira a queste due grandi voci.

Le necessarie crudeltà del potere. I regimi e la tragedia della successione E così, un martedì grasso del 1837, lo scrittore Nikolaj Vasil’evic Gogol’ incontrò sé stesso. Accadde a Parigi. Allontanandosi per un attimo dal tumultuare della folla, rintronato dai festeggiamenti e dalle torride avance di una grossa dama fasciata da un raso di Lione del valore di sedici franchi al metro – una dama “che esalava umido bollore” e odore di lavanda contro le tarme – se la svignò tra “i ripidi argini di pietra degli edifici” della capitale. E infilato un vicolo secondario, rintanatosi dentro un ristorante, gli capitò ciò che mai avrebbe immaginato: imbattersi nel proprio doppio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alla luce di Gogol’ e Puškin la letteratura è una candela salvata dal diluvio

