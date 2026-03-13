Alisson Santos ha rapidamente scalato le gerarchie del Napoli di Conte, passando da sconosciuto a figura ormai riconosciuta e rispettata all’interno della squadra. La sua ascesa si è verificata in breve tempo, portandolo a diventare un elemento fondamentale nel reparto difensivo del club partenopeo. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Gazzetta: ormai non è nemmeno più in ballottaggio, fa parte delle certezze di Conte. Salta l'uomo, sgasa, tira, segna. Ha già più minuti nel Napoli che nello Sporting Dc Napoli 10022026 - Coppa Italia Napoli-Como foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Alisson Santos è ormai un intoccabile del Napoli di Conte. Non rientra in alcun ballottaggio, la fascia è sua. Garantisce a Conte la possibilità di creare superiorità numerica. Ha già segnato due gol. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Da sconosciuto a intoccabile. La parabola di Alisson è sorprendente come la velocità con cui è cambiato il suo status nel mondo Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos, da sconosciuto a intoccabile: la velocità con cui ha cambiato il suo status nel mondo Napoli

Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP

Alisson Santos e Giovane in gol per Napoli nel test con il Giugliano a Castel Volturno

Regalo speciale per Alisson Santos: il brasiliano in versione 'Simpson'

In Portogallo si mangiano le mani per Alisson Santos: Da sconosciuto a stella dei Mondiali. E il Napoli gode

"Alisson Santos col Brasile al Mondiale Opzione impossibile"

Meraviglioso regalo ricevuto da Giovane ed Alisson Santos, a Napoli da pochissimo ma già nel cuore dei tifosi azzurri