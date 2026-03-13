Il Napoli sta pianificando di esercitare il diritto di riscatto su Alisson Santos, un portiere che ha suscitato l'interesse del tecnico. La società azzurra ha deciso di investire sul giocatore, che ha mostrato buone prestazioni durante il suo periodo in prestito. La trattativa per l'acquisto definitivo è in fase avanzata e il club si prepara a formalizzare l'operazione.

Il Napoli è già pronto a puntare forte su Alisson Santos. Arrivato nel mercato di gennaio, l’esterno offensivo ha convinto rapidamente ambiente e staff tecnico, tanto che il club starebbe valutando seriamente di esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società azzurra sarebbe orientata a trasformare l’operazione in un acquisto definitivo. Il talento brasiliano è sbarcato a Napoli con la formula del prestito oneroso e, dopo le prime settimane di adattamento, ha iniziato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella fase offensiva della squadra. In poco tempo Alisson è riuscito a conquistare spazio e fiducia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson convince Conte: il Napoli prepara il riscatto

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, Alisson Santos convince: possibile riscatto a giugno

Corriere dello Sport: “Napoli, il futuro è adesso: Alisson e Hojlund verso il riscatto”Corriere dello Sport: “Napoli, il futuro è adesso: Alisson e Hojlund verso il riscatto”"> Il Napoli guarda avanti e costruisce il futuro partendo dal...

Una raccolta di contenuti su Alisson convince

Temi più discussi: Il Napoli di Conte vince e convince: Champions più vicina; ROMANO: ALISSON SANTOS CONVINCE IL NAPOLI. RISCATTO DA 15 MILIONI SEMPRE PIÙ PROBABILE; Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson (7) punge, Elmas si sblocca (7). Casadei (6,5) non basta ai granata; Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson (7) punge, Elmas si sblocca (7). Casadei (6,5) non basta ai granata.

Alisson convince Conte: il Napoli prepara il riscattoForzAzzurri.net - Alisson convince Conte: il Napoli prepara il riscatto Il Napoli è già pronto a puntare forte su Alisson Santos. Arrivato nel mercato di gennaio, l’esterno ... forzazzurri.net

Alisson Santos convince: Napoli valuta il riscatto da 15 milioniForzAzzurri.net - Alisson Santos convince: Napoli valuta il riscatto da 15 milioni L’impatto di Alisson Santos con la maglia azzurra continua a far parlare. Arrivato nel ... forzazzurri.net

Napoli, Alisson Santos convince: verrà riscattato di Virgilio Covelli - facebook.com facebook