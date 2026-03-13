Alien Romulus | il conflitto su David costringe il regista

Il regista Fede Álvarez ha deciso di lasciare il progetto del sequel di Alien: Romulus a causa di divergenze con il produttore Ridley Scott. La produzione del film si trova ora senza regista, mentre si prosegue con le fasi successive della lavorazione. La scelta di Álvarez di abbandonare il film è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Il regista Fede Álvarez ha abbandonato il progetto del sequel di Alien: Romulus a causa di un conflitto creativo con il produttore Ridley Scott. Al centro della disputa c’era la volontà di far tornare il sintetico David, interpretato da Michael Fassbender, una richiesta che Scott ha respinto categoricamente. Al suo posto, il nome emerso per la regia è quello di Michael Sarnoski, noto per film come A Quiet Place: Giorno 1 e Pig – Il piano di Rob. La situazione si complica ulteriormente considerando che Sarnoski ha già un calendario fitto, inclusa la produzione di The Death of Robin Hood con Hugh Jackman previsto per fine anno e l’adattamento di Death Stranding. 🔗 Leggi su Ameve.eu

