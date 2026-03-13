Alice Campello rompe il silenzio sulle foto dei figli | Rispetto la volontà del padre

Alice Campello ha deciso di parlare per la prima volta sulle foto dei figli pubblicate online, spiegando di rispettare la volontà del padre. Negli ultimi giorni, la modella ha condiviso immagini in cui i volti dei bambini sono coperti, suscitando attenzione tra i follower. La decisione di mostrare solo alcune parti delle foto ha attirato l’interesse del pubblico e dei media.

Nelle ultime settimane, Alice Campello ha sorpreso tutti. È diverso tempo, ormai, che la modella pubblica le foto dei figli, solo con il volto coperto. Una scelta che segna un grande cambiamento rispetto al passato. Questo particolare non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. A fronte delle incessanti domande sulla questione, l’imprenditrice ha deciso di intervenire una volta per tutte. Senza molti giri di parole, l’influencer ha spiegato:” Perché è quello che vuole il padre e io lo rispetto”. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Queste dichiarazioni non hanno fatto nient’altro che confermare quanto già ipotizzato da molti, cioè che è stato proprio Morata a non voler più rendere pubblici i volti dei loro 4 piccoli sui social network. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

