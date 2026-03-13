Dopo il matrimonio con Leclerc, Alexandra Saint Mleux si è recata in Cina, attirando l’attenzione con il suo abito. L’outfit indossato durante il viaggio è già diventato virale sui social media, suscitando numerosi commenti e condivisioni. La fashion influencer continua a essere al centro dell’attenzione grazie alle sue scelte di stile, che vengono immediatamente notate e condivise online.

Dopo i fiori d’arancio celebrati lontano dai riflettori, Alexandra Saint Mleux torna a far parlare di sé nel modo che ormai le riesce meglio: con lo stile. La giovane moglie di Charles Leclerc è arrivata in Cina per il weekend di gara al Shanghai International Circuit e, come spesso accade quando appare nel paddock della Formula 1, bastano pochi passi per catturare l’attenzione dei fotografi. Il suo look, sofisticato e sorprendentemente coerente con il contesto, è già diventato virale tra gli appassionati di moda e di motori. Alexandra in Cina con Leclerc: l’abito che omaggia l’eleganza orientale. Il look sfoggiato da Alexandra Saint Mleux al Shanghai International Circuit è uno di quelli che non passano inosservati, ma che allo stesso tempo non risultano mai eccessivi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alexandra Saint Mleux dopo le nozze con Leclerc arriva in Cina: l’abito è già virale

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