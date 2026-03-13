Alexandra a Shanghai | il cheongsam blu che diventa virale

Alexandra Saint Mleux è apparsa a Shanghai indossando un cheongsam blu che ha attirato l'attenzione sui social media. La sua presenza nel paddock cinese ha fatto parlare di sé, rendendo il suo outfit virale tra gli appassionati di Formula 1 e non solo. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato interesse e discussioni tra gli spettatori presenti e online.

La presenza di Alexandra Saint Mleux nel paddock cinese segna un nuovo capitolo nella narrazione dello stile all’interno della Formula 1. La giovane moglie di Charles Leclerc ha scelto per l’occasione al Shanghai International Circuit un abito blu intenso che fonde tradizione orientale ed eleganza contemporanea. Questo look, caratterizzato da una silhouette ispirata al cheongsam e dettagli sartoriali unici, sta già generando un impatto virale tra i fan dei motori e della moda. L’arrivo in Cina avviene poche settimane dopo il matrimonio celebrato lontano dai riflettori, confermando come lo stile sia diventato il linguaggio principale attraverso cui la coppia comunica con il pubblico globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alexandra a Shanghai: il cheongsam blu che diventa virale Articoli correlati Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu". Il video diventa viraleUna sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Dove si trova la “Foresta Blu”, che in primavera diventa una grande distesa blu-violaceaEsiste una foresta nel cuore del Belgio, Hallerbos, che ricorda davvero un luogo magico delle fiabe: qui, ogni primavera, i prati tra gli alberi...