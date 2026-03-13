Amazon ha introdotto una nuova modalità per Alexa+ rivolta agli adulti, che consente all'assistente vocale di rispondere con toni ironici, pungenti e, in alcuni casi, con parole considerate colorite. La funzione permette a Alexa+ di parlare senza filtri, mostrando un comportamento più diretto e meno formale rispetto alle versioni precedenti. La novità sta suscitando interesse tra gli utenti che cercano un'interazione più spontanea e meno convenzionale.

Amazon lancia una nuova modalità per Alexa+ pensata per adulti, con risposte ironiche, taglienti e occasionalmente colorite. La funzione include filtri per contenuti maturi e controlli biometrici per garantire sicurezza e accesso controllato. La novità di Alexa+ si chiama “Sassy”, un profilo che trasforma l’assistente vocale in un interlocutore più diretto e provocatorio. Secondo Amazon, la funzione combina “arguzia tagliente, sarcasmo giocoso e parolacce occasionalmente censurate” per rendere le conversazioni più vivaci rispetto ai toni tradizionali. Un elemento interessante riguarda il filtro della volgarità. Nei primi test condotti da Engadget, l’assistente ha pronunciato termini lievi come “damn” (maledizione) o “hell” (inferno), evitando espressioni più forti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Alexa+ parla senza filtri e a volte scappa qualche parolaccia

