Alessia Biasi | a 29 anni la fine improvvisa e il lutto

Alessia Biasi, 29 anni, è morta improvvisamente il 9 marzo in un ospedale bergamasco. La notizia ha provocato forte commozione nelle comunità della Lombardia e della Liguria. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione locale e ha suscitato numerosi commenti tra amici e conoscenti. La giovane si trovava in cura presso la struttura sanitaria al momento del decesso.

La scomparsa di Alessia Biasi, avvenuta il 9 marzo in un ospedale bergamasco, ha scosso profondamente le comunità della Lombardia e della Liguria. La giovane madre di 29 anni lascia nel dolore il marito Valerio Cisotto e il piccolo Tommaso, nato nel 2024. Il funerale è previsto per venerdì mattina nella parrocchia di San Nicolò Vescovo a Zanica, dopo che la salma è stata ricomposta alla Sala del commiato di Verdello. Nata a Bordighera e cresciuta a Vallecrosia, Alessia aveva scelto di trasferirsi in provincia di Bergamo dove ha costruito una nuova vita familiare. Oltre al nucleo coniugale, il lutto coinvolge i genitori Daniela e Orlando, il fratello Matteo e la sorella Alice con il suo compagno Andrea e la figlia Cecilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

