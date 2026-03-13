Alessandro Bastoni una carezza nel mare di fischi | è candidato al premio Rosa Camuna di Regione Lombardia

Alessandro Bastoni è stato candidato al premio Rosa Camuna di Regione Lombardia. Durante la partita giocata a Milano, è stato fischiato da parte dei tifosi avversari ad ogni suo tocco di palla. Nonostante i cori di contestazione, l’atleta ha continuato a partecipare attivamente alla gara. La candidatura al premio è stata annunciata nel corso dell’evento sportivo.

Milano, 13 marzo 2026 – Fischiato a ogni tocco di pallone dai tifosi avversari, diventato l’emblema dell’antisportività dopo la brutta simulazione che il 14 febbraio è costata l’espulsione a Pierre Kalulu, per Alessandro Bastoni c’è però il supporto dei cuori nerazzurri, anche quelli che siedono al Pirellone. Kalulu e l'espulsione contro l'Inter: “Il mio rosso? tante parole ma è rimasto” E sì, perché a un mese dal fattaccio, arriva una candidatura di certo inattesa, forse una provocazione. Oggi il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (Fd'I) ha presentato ufficialmente la candidatura di Bastoni al Premio Rosa Camuna, candidatura stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), che riveste l'incarico di presidente dell'Inter Club di Palazzo Pirelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

