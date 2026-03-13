Alessandra Rich Top Bustier Pizzo Fiocco | Esperienza d’us…

Alessandra Rich presenta il suo nuovo top bustier in pizzo con dettagli di fiocco. Si tratta di un capo che combina eleganza e raffinatezza, pensato per chi cerca uno stile sofisticato. La collezione include vari modelli che si distinguono per la qualità dei materiali e i dettagli sartoriali. Il prodotto è disponibile in diverse taglie e colori.

Pizzo steccato e cordoncini: dove finisce l'artigianato e inizia la vestibilità. L'analisi di questo top bustier Alessandra Rich rivela una tensione costante tra l'estetica romantica del pizzo e le esigenze strutturali della vestibilità. Il tessuto principale è un pizzo bianco, caratterizzato da una lavorazione steccata che definisce i contorni con precisione chirurgica. Questa tecnica non è solo decorativa; funge da elemento strutturale che conferisce al capo una rigidità necessaria per mantenere la forma delle coppe definite senza richiedere supporti interni aggiuntivi.