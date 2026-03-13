Alessandra Mastronardi ha scelto un abito rosso Valentino per partecipare alla sfilata tenutasi a Palazzo Barberino. L’attrice ha indossato un look teatrale in omaggio allo stilista scomparso a gennaio. L’evento ha attirato l’attenzione su questa presenza e sulla sua scelta di look. La sfilata si è svolta in una location storica, creando un’atmosfera elegante e ricca di significato.

Non poteva che indossare un abito rosso Alessandra Mastronardi alla sfilata a Palazzo Barberino di Valentino: un omaggio allo stilista scomparso lo scorso gennaio e che di certo non è passato inosservato. L’attrice ha scelto un look sontuoso e scenografico per la sfilata AutunnoInverno 2026-2027 firmata da Alessandro Michele, direttore creativo della maison da novembre 2025. Alessandra Mastronardi, il look per la sfilata a Palazzo Barberino. Seduta in prima fila alla sfilata AutunnoInverno 2026-2027 di Valentino a Palazzo Barberino a Roma, Alessandra Mastronardi ha saputo come attirare tutti gli sguardi su di sé. Lo ha fatto indossando un abito nell’iconico rosso della maison, quello che ha reso celebre lo stilista scomparso lo scorso gennaio, perfetto anche per l’importante location. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Mastronardi in rosso Valentino: look teatrale per la sfilata a Palazzo Barberino

