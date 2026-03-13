Alcol a fiumi anche ai minorenni | il questore chiude l' Eurobar

Il questore ha deciso di chiudere l'Eurobar, un locale della bassa padovana frequentato anche da minorenni, dove era possibile consumare cocktail alcolici senza dover mostrare documenti di identità. La scoperta ha evidenziato come molti adolescenti si recassero nel bar per bere alcolici in modo illecito. La decisione è stata presa dopo le verifiche delle autorità sui comportamenti all’interno del locale.

Tutta la bassa padovana adolescenziale sapeva che in quello specifico bar si poteva consumare cocktail alcolici senza mostrare alcun documento di identità. Ora per la gestione del bar è arrivato il conto da pagare con la giustizia. Nella mattinata di oggi venerdì 13 marzo gli agenti della divisione Polizia Anticrimine hanno dato esecuzione al provvedimento del questore di Padova, Marco Odorisio, di sospensione della licenza per 30 giorni a carico di pubblico esercizio di Este, l'Eurobar di via Matteotti che nel corso di specifiche attività di controllo finalizzate alla prevenzione e al contrasto della somministrazione di bevande alcoliche a minori, svolte nel centro storico dai carabinieri della Compagnia di Este, nella serata del 28 febbraio sono state accertate gravi violazioni.