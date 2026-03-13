Alcaraz senza freni | travolge Norrie e vola in semifinale con Medvedev

Alcaraz ha battuto Norrie in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-4, e si è qualificato per le semifinali del torneo insieme a Medvedev. È il sedicesimo successo consecutivo per il numero uno del mondo in questa stagione. La partita si è svolta senza interruzioni, confermando la sua forma dominante sui campi.

Quinta semifinale consecutiva a Indian Wells per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo n. 1 del mondo nei quarti di finale del torneo americano ha avuto la meglio contro Cameron Norrie, testa di serie numero 29 del torneo, in due set (6-3 6-4 in un'ora e 34 minuti): è la sua vittoria consecutiva nel 2026. Dopo i titoli del 2023 e 2024, il murciano lo scorso anno era stato eliminato da Jack Draper: poteva esserci la rivincita tra i due ma l'inglese, campione in carica, è stato sconfitto da Daniil Medvedev (6-1 7-5). In semifinale ci sarà quello che fine a qualche tempo fa era un grande classico, con lo spagnolo e il russo che erano stati protagonisti delle finali del 2023 e 2024, vinte entrambe da Alcaraz.