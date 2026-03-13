Alcaraz punto talmente bello che lui e Norrie scoppiano a ridere

Carlos Alcaraz ha vinto contro Cameron Norrie in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, in un’ora e 34 minuti di gioco. La partita ha visto entrambi i giocatori sorridere e ridere durante alcuni scambi, evidenziando un momento di leggerezza sul campo. Alcaraz, testa di serie numero uno, ha concluso l’incontro con un punto particolarmente bello.

Gli highlights della vittoria di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie, testa di serie numero 29 del torneo, in due set (6-3 6-4 in un'ora e 34 minuti). A inizio secondo set una smorzata pazzesca dello spagnolo fa sorridere entrambi i giocatori in campo.