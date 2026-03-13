Alcaraz fa lo smargiasso spiegando perché a volte sbaglia | In testa ho sempre 5 o 7 colpi possibili

Carlos Alcaraz, dopo aver raggiunto le semifinali al torneo 1000 di Indian Wells, ha spiegato che in alcune situazioni decide tra cinque o sette colpi diversi, il che può portarlo a commettere errori. Il tennista ha sottolineato che la sua mente tende a considerare molte opzioni prima di colpire, situazione che a volte si rivela complicata durante le fasi più intense delle partite.

