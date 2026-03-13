Andrea Sempio commenta la condanna di Alberto Stasi, affermando di vederlo come il responsabile e di non considerare ingiusta la sentenza. Dice di non aver mai conosciuto né parlato con Stasi e sottolinea la propria rabbia riguardo alla situazione. Le sue parole sono state rese pubbliche senza ulteriori dettagli sui procedimenti o sui motivi.

“Alberto Stasi? Non l’ho mai conosciuto, non ci ho mai parlato. Io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta. Prima che ricominciasse tutto la mia era una vita più riflessiva, anche solitaria. Questa situazione mi fa rabbia”. Ad affermarlo è Andrea Sempio, l’uomo accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi, che si è raccontato in una lunga intervista a “Dritto e Rovescio ”, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Nel corso del programma, andato in onda giovedì 12 marzo, il 38enne di Garlasco apre agli aspetti più personali del suo carattere, come la passione per la scrittura e per la lettura, che ha smesso di coltivare dopo la riapertura delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Stasi? Per me è il carnefice, quella condanna non la vedo come ingiusta. Questa situazione mi fa rabbia”: così Andrea Sempio

