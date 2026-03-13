Alavés e Villarreal si preparano a sfidarsi nella 28ª giornata di Liga, con il match in programma alle 21 su DAZN. Marca, la principale fonte di notizie sportive in Spagna, riporta che questa partita segnerà il ritorno di Quique Sanchez Flores alla guida del Villarreal, che si presenta all'appuntamento con alcuni cambi rispetto alle precedenti uscite.

2026-03-13 01:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Alavés e Villarreal aprono la 28a giornata (ore 21, DAZN) in una partita che segnerà l’esordio Quique Sanchez Flores prima del suo nuovo hobby. I Vitoriani devono aggiungere perché i loro rivali retrocessione lo stanno facendo. Lui Villarreal per mantenere il rispetto del tuo materasso Campioni che si gioca anche il venerdì. Come arriva Alavés. Quique Sánchez Flores debutta nel Mendizorroza dopo il cruento esordio avuto nel Mestalla cinque giorni fa. La situazione costringe l’Alavés a reagire stasera davanti ai propri tifosi dopo cinque partite senza vittorie che lo hanno condannato a soli due punti dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Alavés – Villarreal | Quique appare davanti a ‘Mendi’: anteprima, analisi, prognosi e previsione

Articoli correlati

Siviglia – Rayo | Con il coltello tra i denti: anteprima, analisi, prognosi e previsione2026-03-08 06:13:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il Siviglia riceve questo pomeriggio...

Leggi anche: Elche – Osasuna | Allarme rosso a Martínez Valero: analisi, anteprima, previsione e previsione