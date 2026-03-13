Alameda sblocca 17 milioni in Solana | il prezzo scende a 86

Alameda Research ha trasferito 17 milioni di dollari in token Solana verso conti gestiti dalla procedura fallimentare. Di conseguenza, il prezzo di Solana è sceso a 86 dollari. L'operazione riguarda il movimento di fondi in criptovalute da parte dell'azienda, che ha coinvolto l'uso di portafogli collegati alla procedura di fallimento.

Alameda Research ha sbloccato 17 milioni di dollari in token Solana, trasferendoli verso conti controllati dalla procedura fallimentare. Questa mossa fa parte della gestione patrimoniale in corso per distribuire i fondi recuperati ai creditori. L’operazione è stata rilevata da piattaforme di analisi blockchain e segna un nuovo capitolo nella lunga risoluzione del crollo di FTX. I movimenti avvengono mentre il prezzo di SOL si stabilizza intorno agli 86 dollari dopo una correzione violenta iniziata alla fine del 2025. Nonostante lo sblocco recente, l’azienda mantiene ancora circa 321 milioni di dollari in asset digitali legati a Solana. La presenza di tali quantità genera un potenziale sovraccarico dell’offerta che i mercati stanno monitorando con attenzione crescente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alameda sblocca 17 milioni in Solana: il prezzo scende a 86 Articoli correlati Nel 2025 in Italia il prezzo medio per l’rc auto tocca i 469,86 €. In Toscana prezzo medio di 508,10 €, aumento del +1%Arezzo, 29 gennaio 2026 – Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni... Borse oggi 11 marzo, prezzo petrolio in diretta | Iran minaccia: «Lo pagherete 200 dollari». L’Occidente sblocca 400 milioni di barili dalle scorte strategicheIl prezzo del petrolio ondeggia dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia ha annunciato il maggiore rilascio di riserve della sua storia.