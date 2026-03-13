Al via la borsa di studio ’Chiara Mussini’ Uno studente potrà studiare greco ad Atene

Alle 17 di oggi, nella Sala degli artisti della Biblioteca Panizzi, in via Farini, si terrà l'annuale appuntamento di presentazione della borsa di studio "Chiara Mussini", giunta al suo terzo anno. Lo scopo della borsa, indirizzata agli studenti liceali di Reggio Emilia e provincia, è quello di promuovere la lingua e la cultura greca grazie ad un soggiorno estivo di studio del greco moderno ad Atene: un modo non solo per ricordare, ma anche per rinnovare il senso autentico dell'esperienza umana e professionale dell'amata professoressa Chiara Mussini, scomparsa nel 2023. Ospite dell'evento di quest'anno è la professoressa Alexandra Zambà con...