Al via il Neapolis Burlesque Queen Festival 2026

Sabato 14 marzo alle 20.30 si svolge la quinta edizione del Neapolis Burlesque Queen Festival al teatro Il Piccolo di Fuorigrotta. L’evento, internazionale, è organizzato da Candy Bloom e Sissi Trésor e vede la partecipazione di diverse artiste di burlesque. La serata promette uno spettacolo che combina performance artistiche e intrattenimento di livello. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge nella location di Fuorigrotta.

Sabato 14 marzo alle ore 20.30, presso il teatro Il Piccolo di Fuorigrotta si terrà la V edizione del Neapolis Burlesque Queen Festival, l’appuntamento internazionale di burlesque prodotto Candy Bloom e Sissi Trésor. Sul palco, il Neapolis Burlesque Queen Festival si affida alla conduzione esperta di Candy Bloom, affiancata quest’anno da Sissi Trésor. Due personalità diverse ma complementari, entrambe determinate a portare avanti il messaggio di libertà e leggerezza caratteristico del burlesque, l’unica arte in cui la promessa di seduzione incontra la magia del teatro. Per festeggiare al meglio la V edizione del Neapolis Burlesque Queen Festival, meraviglia ed effetto wow sono le promesse che le producer fanno agli spettatori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Festival del Burlesque: debutto al teatro BolivarIl Festival del Burlesque debutta a Napoli: due serate di arte, eleganza e ironia al Teatro Bolivar Il Festival del Burlesque arriva per la prima... Arriva a Napoli la prima edizione del festival tutto dedicato al burlesqueSi chiama Napoli Burlesque Festival, gara che porterà il 30 e 31 gennaio sul palcoscenico del Teatro Bolivar performer internazionali, autentiche... Altri aggiornamenti su Neapolis Burlesque Queen Discussioni sull' argomento Torna il Neapolis Burlesque Queen Festival 2026 - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Serate Cinema in Comunità: al via il progetto educativo promosso dalla Cooperativa Amalia Fusco - Napoli; Al via il festival Pignatelli in jazz - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Caserta: presentato il libro Quando l’amore uccide di Antonella Cortese all’evento Caserta Città delle Donne. Al via il Neapolis Burlesque Queen Festival 2026Sabato 14 marzo alle ore 20.30, presso il teatro Il Piccolo di Fuorigrotta si terrà la V edizione del Neapolis Burlesque Queen Festival, l’appuntamento internazionale di burlesque prodotto Candy Bloom ... napolitoday.it Amalia Vox. Jazz Lover · Night at the Ballroom. Vi Aspettiamo venerdì 27 febbraio Per una super serata Musica dal vivo Burlesque Dj set a seguire... Ma cosa volete fare di più Il meglio siamo Noi #musicalive #burlesque #divertimento #burlesquep - facebook.com facebook