Al Teatro Lumière La Piccola Città

Arriva a Firenze "La Piccola Città" di Thorton Wilder, adattamento di Riccardo Giannini. A volte il teatro ci ricorda cose che sappiamo già, ma su cui raramente ci fermiamo a pensare. "La Piccola Città" è un'opera teatrale scritta nel 1938, nell'adattamento in atto unico di Riccardo Giannini la storia arriva in un paesino della Toscana. In scena giovani interpreti pieni di passione, guidati da una regia pulita ed essenziale che fa sorridere e, ogni tanto, lascia scendere anche una piccola lacrima. L'opera racconta la vita quotidiana degli abitanti di una piccola cittadina. Attraverso la storia di due famiglie e dei loro concittadini vivremo momenti semplici ma profondi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Firenze, in scena ‘I promessi sposi’ al teatro LumiéreFirenze, 24 dicembre 2025 – Il Teatro Lumiére festeggia l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo indimenticabile.

‘Cultura in Città’, ‘Lumiere & Musique si sposta al Duomo di AvellinoSi comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo “Lumière & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela”, in programma...

Kate Winslet - From Baby to 50 Year Old and her story

Altri aggiornamenti su Teatro Lumière

Temi più discussi: Le ragioni del sì e del no al Lumière. Avvocati e magistrati a confronto; Motus, tra Frankenstein e il grido di oggi; Week end 7-8 marzo a Firenze e in Toscana: musei gratis per le donne, spettacoli, eventi; Chi fa la guerra non fa l’amore ancora in scena al Teatro Lumiére.

Teatro Lumière, 'Chi fa la guerra non fa l'amore'Al Teatro Lumiére in programma CHI FA LA GUERRA NON FA L'AMORE, venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo ore 20:45 e domenica 8 marzo ore 16:45, della compagnia residente Giosuè Borsi ArsAnte. nove.firenze.it

'Punto e a capo' al Teatro LumièreTeatro Lumiére è pronto per il prossimo spettacolo, PUNTO E A CAPO, della compagnia teatrale ASD Accademia e con la regia di Luca Ferrante, il prossimo sabato 28 febbraio ore 20:45 e domenica Primo ... nove.firenze.it

SALENTO TOUR...!!! Venerdì 13 Marzo, Aurora Art Space, via Stella d'Italia, 34 Tricase (LE) e Sabato 14 Marzo, Cine-Teatro Lumière, piazza del Tempo. Carmiano (LE). Presentazione ufficiale del libro BERMUDA ACOUSTIC TRIO, ovvero, come vivere felici tu - facebook.com facebook