al teatro karol di castellammare di stabia in scena rosaluna e i lupi

Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia si tiene lo spettacolo “Rosaluna e i lupi”, inserito nella rassegna Young organizzata da Casa del Contemporaneo e Le Nuvole. L’evento è rivolto a bambini e famiglie e si svolge all’interno della programmazione teatrale dedicata ai più giovani. La rappresentazione è stata proposta in una giornata specifica come parte delle iniziative culturali della stagione.

La rassegna Young di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole presenta lo spettacolo per bambini e famiglie “Rosaluna e i lupi” al Teatro Karol. Domenica 15 marzo (ore 17) la rassegna Young di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole presenta lo spettacolo per bambini (dai 5 anni) e famiglie “Rosaluna e i lupi”, produzione di Progetto g.g. e Accademia Perduta Romagna Teatri. Uno spettacolo che racconta, con delicatezza e fantasia, il coraggio di essere se stessi. La protagonista vive nel Paese dei Noncontenti, un luogo dove tutto funziona in modo ordinato grazie a regole precise che mantengono un equilibrio solo apparentemente perfetto. Ma un giorno qualcosa cambia: Rosaluna comincia a cantare. 🔗 Leggi su 2anews.it

