Al Quirinale riunione del Consiglio supremo di difesa Politica divisa tra guerra e referendum

Al Quirinale si è svolta oggi una riunione del Consiglio supremo di difesa convocata dal presidente della Repubblica. Alla riunione partecipano i ministri della Difesa e degli Esteri, oltre ai vertici delle forze armate. La discussione si concentra sulle questioni di sicurezza nazionale e sulla preparazione delle decisioni future in ambito di difesa. La riunione si è conclusa nel pomeriggio.

Al Quirinale oggi la riunione del Consiglio supremo di difesa, convocata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Oltre al presidente della Repubblica, presente la premier Giorgia Meloni. La politica italiana divisa tra i tentativi di dialogo sulla guerra e lo scontro sempre più duro sul referendum. Servizio di Augusto Cantelmi