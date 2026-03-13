Al PalabancaSport domani si gioca Gara 2 con Modena

Domani al PalabancaSport si svolge Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, edizione numero 44. La partita inizia alle 18.00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, VBTV e Sportpiacenza. Le squadre si affrontano per la seconda volta in questa serie, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle 18.00 (diretta su Rai Sport, VBTV e Sportpiacenza.it) Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scende in campo al PalabancaSport per il secondo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena, nella serie i modenesi sono avanti 1-0 grazie alla vittoria al tie break ottenuta domenica scorsa a Modena.Una vittoria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza riaprirebbe i giochi e garantirebbe ai biancorossi quanto meno Gara 4.Domenica scorsa in Gara 1 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo aver vinto i primi due parziali ha subito la rimonta dei canarini e al tie break hanno vinto ai vantaggi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

