In seguito alla riconquista di Akobo da parte delle Forze di difesa popolare del Sud Sudan, circa 200.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case e raggiungere l’Etiopia. La città, che era sotto il controllo dei ribelli, è tornata sotto il controllo delle forze governative. La situazione ha portato a uno spostamento di massa di civili nella regione limitrofa.

La riconquista di Akobo da parte delle Forze di difesa popolare del Sud Sudan segna un punto di svolta nella regione orientale, dove il controllo della città era passato ai ribelli. Questa operazione militare ha scatenato una massiccia ondata di sfollati verso l’Etiopia, con oltre 200.000 persone costrette a lasciare le proprie case per la sicurezza immediata. Il generale Lul Ruai Koang ha confermato dalla capitale Juba che la zona è ora sotto il controllo governativo, sebbene i timori per un’escalation dei conflitti rimangano vivi. Il peso umano dietro le cifre dello scontro. L’impatto reale di questa manovra non si misura solo nel ritorno del controllo territoriale, ma nel costo umano immediato e drammatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Akobo: 200.000 sfollati verso l’Etiopia dopo la riconquista

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