Aidem Come analizzare i disegni dei bambini per individuare emozioni disagi e difficoltà Corso online accreditato MIM

È disponibile un corso online accreditato MIM di 15 ore dedicato ai docenti, che insegna come analizzare i disegni dei bambini per individuare emozioni, disagi e difficoltà. Il percorso si rivolge a insegnanti interessati a riconoscere segnali nelle rappresentazioni grafiche degli studenti, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente e favorire un miglioramento nell’apprendimento.

Prima ancora che imparino a parlare, i bambini raccontano il loro mondo attraverso le immagini. Un foglio bianco diventa il luogo in cui emozioni, pensieri e intuizioni prendono forma: un cerchio.