AI militare | chatbot per scegliere i bersagli l’uomo decide

Un funzionario della difesa ha annunciato che i chatbot basati sull’intelligenza artificiale vengono studiati per classificare liste di obiettivi militari e suggerire quali colpire prima. La decisione finale sulla scelta resta comunque nelle mani degli esseri umani, che mantengono il controllo sulle operazioni. L’utilizzo di queste tecnologie è ancora in fase di sviluppo e valutazione.

Un funzionario della difesa ha rivelato che i chatbot basati sull’intelligenza artificiale potrebbero essere impiegati per classificare liste di obiettivi militari e fornire raccomandazioni su quali colpire per primi, con il controllo finale sempre affidato agli esseri umani. Questa evoluzione tecnologica si inserisce in un contesto di crescente scrutinio pubblico, scatenato dall’indagine in corso sul recente attacco a una scuola femminile in Iran, dove oltre cento bambini hanno perso la vita. L’ufficiale ha descritto come un sistema di intelligenza artificiale generativa potrebbe ricevere una lista di potenziali bersagli, analizzarli e stabilire le priorità operative tenendo conto di fattori logistici come la posizione attuale delle aeronavi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI militare: chatbot per scegliere i bersagli, l’uomo decide Articoli correlati Chatbot ia tra i tanti: quale scegliere e perchél’interesse per i chatbot basati sull’intelligenza artificiale è cresciuto rapidamente, trainati da modelli capaci di dialogare, ricercare... Uomo si suicida seguendo istruzioni dell’AI, famiglia denuncia Google: “Era innamorato del chatbot Gemini”Jonathan Gavalas, 36enne americano, manager di un’azienda in Florida, si è suicidato dopo aver creduto che il chatbot di Google Gemini "fosse sua... Altri aggiornamenti su AI militare chatbot per scegliere i... Temi più discussi: Intelligenza artificiale in guerra: cosa fa già e cosa potrà fare (se non la fermiamo); USA, Anthropic rischio catena di fornitura dopo disputa su IA militare; Anthropic ha ripreso le trattative con il Pentagono per l'uso dei suoi sistemi di AI per scopi militari; La fine dell'IA per il bene dell'umanità: ora i profeti tech la vendono al governo. L’Ucraina permetterà agli alleati di addestrare i sistemi di AI militare con i dati provenienti dalla guerra contro la RussiaL’Ucraina ha detto che condividerà con i paesi alleati e con alcune aziende private i moltissimi dati raccolti in combattimento dall’esercito ucraino affinché li usino per addestrare i sistemi di inte ... ilpost.it Chatbot AI sotto accusa: lo studio rivela assistenza a finti adolescenti nella pianificazione di attacchi violentiChatbot AI e violenza: cosa rivela il nuovo studio internazionale Il Center for Countering Digital Hate (CCDH) ha pubblicato uno studio che accusa i p ... assodigitale.it Un militare francese è morto in seguito a un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha annunciato il presidente Macron: "è inaccettabile" - facebook.com facebook Che cos’è la brigata di cucina: il modello militare sotto accusa dopo il caso Noma - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com