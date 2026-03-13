AI alla conquista della salute l’ultima mossa di Microsoft e l’effetto ‘oracolo’

Microsoft ha annunciato un nuovo progetto nel settore sanitario, puntando sull’intelligenza artificiale per migliorare diagnosi e trattamenti. L’azienda sta collaborando con diversi partner per sviluppare soluzioni innovative che sfruttano i dati clinici e le tecnologie avanzate. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia di applicare l’intelligenza artificiale in ambito medico, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’intero settore.

La corsa dell' AI alla conquista della salute vede entrare in pista un nuovo big. Microsoft ha infatti annunciato il lancio di Copilot Health, una nuova funzionalità della sua piattaforma progettata per elaborare e interpretare dati sanitari personali, mettendo in luce trend clinici e offrendo approfondimenti che vanno oltre la semplice consultazione di informazioni. Ma che cosa significa per il settore? E, al di là delle intenzioni dichiarate, l'effetto non sarà quello di illudere gli utenti di avere già in mano tutte le risposte sulla propria salute? "Il lancio di Copilot Health avviene in un contesto sempre più affollato: grandi operatori tecnologici come OpenAI stanno sviluppando strumenti analoghi per portare l'intelligenza artificiale nel percorso sanitario delle persone.