A Agrigento, la festa di San Giuseppe sta per essere celebrata, coinvolgendo la città in un appuntamento che mescola religiosità, convivialità e musica. Le strade si preparano ad accogliere le tradizioni locali, con eventi che vedono protagonisti cittadini e visitatori. La ricorrenza si svolge attraverso processioni, scambi di pane e momenti musicali, rappresentando un momento di condivisione collettiva.

La città di Agrigento si prepara a vivere una delle sue tradizioni più radicate con la celebrazione in onore di San Giuseppe, un evento che unisce fede e comunità. Le attività inizieranno domenica 15 marzo e culmineranno con la processione del simulacro prevista per il 19 marzo. Il programma include eventi come la Mostra del Pane e la Tavolata, mentre le autorità hanno già disposto specifiche ordinanze per la gestione del traffico durante i giorni della festa. L’atmosfera sarà segnata dall’illuminazione notturna del Santuario, un segnale visibile che precede l’inizio ufficiale delle celebrazioni. I giovani della parrocchia sono al centro di questa preparazione, trasformando lo spazio sacro in un punto di riferimento luminoso per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: San Giuseppe tra luce, pane e musica

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