Agrigento | 7 anni di abusi l’uomo arrestato dopo 8 anni

A Montevago, un uomo proveniente dalla provincia di Agrigento è stato arrestato dopo essere stato condannato a otto anni e otto mesi di reclusione. La condanna riguarda un periodo di abusi di sette anni. L’arresto è stato eseguito in seguito a una sentenza definitiva. La notizia riguarda il procedimento legale e il provvedimento di carcerazione.

Un uomo originario della provincia di Agrigento è stato arrestato a Montevago dopo una condanna definitiva di otto anni e otto mesi di reclusione. La sentenza, emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Brescia e confermata dalla Corte d’Appello locale, riguarda reati di violenza sessuale aggravata commessi contro una minore di quattordici anni. L’esecuzione del mandato di cattura è avvenuta nella casa dell’imputato, con l’intervento diretto della Squadra Mobile agrigentina. I fatti narrati dalla vittima coprono un arco temporale di sette anni, iniziando quando la bambina aveva undici anni e protrandosi fino alla maggiore età. Le aggressioni si sono verificate in due contesti geografici distinti: durante i soggiorni estivi in Sicilia e nei periodi invernali presso l’abitazione della vittima nel bresciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

