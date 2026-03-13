Agricoltura via libera al bando Ocm vino da 15 milioni | Regione al fianco delle aziende

Lo dice l'assessore Luca Sammartino, ricordando che "il sostegno economico è diretto a incentivare la competitività e a migliorare i risparmi energetici". Domande entro il 14 maggio: ecco come fare Bando della Regione per la ristrutturazione dei vigneti, pronti 38 milioni per finanziare 2.700 aziende “Il governo Schifani è al fianco delle imprese vitivinicole - dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino - mettiamo in campo strumenti che serviranno ai produttori per incentivare la competitività e il rendimento e per affrontare le sfide del mercato globale. Il sostegno è diretto inoltre a migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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