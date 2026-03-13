Nel 2025, la Lombardia registra una crescita del 7% nella produzione agricola, con un tasso di incremento che raggiunge il 9%. Questi dati mostrano come la regione abbia superato di gran lunga la media nazionale, confermando un andamento positivo nel settore agricolo. La crescita si evidenzia nel confronto con le altre regioni italiane, che hanno registrato valori inferiori.

Il 2025 si chiude con un bilancio agricolo positivo per la Lombardia, dove la produzione regionale cresce del 7% al 9%, superando nettamente la media nazionale. Questo risultato è trainato da condizioni meteorologiche favorevoli e da prezzi di mercato vantaggiosi che hanno compensato i costi crescenti. Tuttavia, l'ottimismo degli agricoltori mostra segnali di affievolimento verso la fine dell'anno, anticipando sfide immediate per l'inizio del 2026. Secondo le indagini condotte da Unioncamere Lom . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura: il 2025 lombardo batte l’Italia con +7%

