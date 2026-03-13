Agonia | Il Vagabondo Detto Houston racconta quando l’amore fa male

C’è quell’ora precisa della notte in cui tutto rallenta. in cui le notifiche smettono di arrivare, la città abbassa il volume e rimani solo con i tuoi pensieri. In quello spazio buio nasce nasce “Agonia”, uno tra gli ultimi brani de “Il Vagabondo detto Houston”, alias Luca Comuzzi, disponibile dal 26 settembre su tutte le piattaforme digitali. Non è una canzone che cerca effetti speciali ma una confessione a cuore aperto, quelle che arrivano quando smetti di fingere di stare bene. “A mezzanotte il tempo si ferma” è il verso di apertura che crea già una sensazione di vuoto. È quel momento in cui torni con la mente a ciò che è stato, o forse a ciò che avrebbe potuto essere. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

