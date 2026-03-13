Agolde Corey | Lyocell stretch vestibilità e cura del capo

Il marchio Agolde ha presentato il modello Corey, un pantalone realizzato in lyocell stretch. Il capo si distingue per la vestibilità e la cura dei dettagli. All’interno dell’articolo sono presenti link di affiliazione, che possono generare una commissione per chi scrive senza costi aggiuntivi. La nota di trasparenza informa i lettori di questa eventualità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lyocell stretch: la sensazione della maglia ‘Corey’ tra opacità e trasparenza. L’analisi tecnica della maglia ‘Corey’ di Agolde si concentra su una scelta progettuale audace che ridefinisce il concetto di versatilità nell’abbigliamento quotidiano. Il cuore del capo risiede nella combinazione di due texture distinte all’interno dello stesso indumento, creando un gioco visivo e tattile unico. Agolde Maglia 'Corey' Il corpo principale della maglia è realizzato in lyocell stretch, un tessuto derivato dalla cellulosa che offre una superficie liscia, lucida al tatto ma opaca alla vista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agolde Corey: Lyocell stretch, vestibilità e cura del capo Articoli correlati Leggi anche: Darkpark Top ‘Camren’: stretch, vestibilità e cura del capo Leggi anche: Etro Helen: Paisley, vestibilità e cura del capo