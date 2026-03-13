Agnona inaugura a Milano un workshop di knitwear aperto a tutti | tra fiori e gomitoli

A Milano, Agnona apre un nuovo workshop di knitwear accessibile a tutti, dove si possono creare con fiori e gomitoli. L’evento si svolge in una città sempre di corsa, offrendo un’occasione di relax e creatività. L’area dedicata permette ai partecipanti di sperimentare tecniche di maglieria in un ambiente informale, coinvolgendo appassionati e curiosi. La proposta si inserisce nel panorama culturale del momento, puntando sull’artigianato e la manualità.

In una città che corre veloce come Milano, rallentare è diventato quasi un lusso. E proprio da questo desiderio nasce una delle iniziative più interessanti della stagione. Agnona, brand di lusso specializzato nei filati, inaugura Séra, un laboratorio creativo sul rooftop del suo headquarter milanese, pensato per riscoprire il piacere delle arti manuali attraverso speciali workshop. Il primo progetto? Un Knit Club aperto a tutti, dove imparare o perfezionare l'arte della maglia insieme alle esperte della maison. Un'idea che intercetta una nuova tendenza urbana: quella di dedicare tempo al fare, al riscoprire hobby del passato. Una serra urbana dove riscoprire l'arte del saper fare.