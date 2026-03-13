Aglientu | mercato chiuso 30 giorni per evasione fiscale

A Aglientu, un negozio che vende alimentari e tabacchi è stato chiuso per trenta giorni a causa di un'indagine fiscale. La sospensione riguarda un’attività locale che opera nel centro del paese, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti. La decisione è stata comunicata dall’autorità competente e riguarda esclusivamente questa attività commerciale.

Nel piccolo centro di Aglientu, un esercizio commerciale che unisce minimarket e tabacchi ha subito una sospensione operativa di trenta giorni. La misura è stata eseguita dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Palau, in seguito a una verifica fiscale che ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione dei corrispettivi. Il provvedimento, disposto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna, colpisce una ditta individuale per omissioni reiterate nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati economici. L’evento si colloca nell’ambito dei controlli coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, sottolineando come la vigilanza sul rispetto delle norme fiscali sia attiva anche nei centri minori dell’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aglientu: mercato chiuso 30 giorni per evasione fiscale Articoli correlati Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale: contestata maxi evasione da 20 milioniIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi , è stato rinviato a giudizio a Roma con l’accusa di evasione fiscale . Leggi anche: Un albergo chiuso per almeno 30 giorni Altri aggiornamenti su Aglientu mercato chiuso 30 giorni per... Aglientu, market chiuso 30 giorni per violazioni fiscaliProvvedimento dell’Agenzia delle Entrate dopo i controlli della Guardia di Finanza: irregolarità nella trasmissione dei corrispettivi ... cagliaripad.it Incassi non registrati: minimarket-tabacchi chiuso per 30 giorniAglientu Ripetute omissioni nella registrazione e nella trasmissione telematica degli incassi giornalieri sono costate la sospensione dell’attività a un minimarket di Aglientu, che resterà chiuso per ... lanuovasardegna.it