Agguato a Reggio | 3 incappucciati rubano l’incasso

A Reggio Emilia, in pieno giorno, tre persone incappucciate hanno aggredito una giovane donna e si sono impossessate dell’incasso del chiosco di famiglia. L’episodio si è verificato nel centro commerciale della città, suscitando sconcerto tra i residenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

Un agguato in pieno giorno ha colpito il cuore commerciale di Reggio Emilia, dove una giovane donna è stata accerchiata e derubata dell’incasso del chiosco di famiglia. Eleonora Bertoldi, 28 anni, ha subito lo scippo a pochi metri dalle scuole, senza che si registrassero ferite fisiche ma con un forte shock emotivo. I tre aggressori, identificati come uomini incappucciati, hanno utilizzato una strategia di blocco stradale per isolare la vittima prima di impadronirsi della borsa contenente la distinta bancaria. La fuga è avvenuta a bordo di una Seat Ibiza blu, veicolo già notato nei giorni precedenti dai residenti della zona. L’Agguato Strategico in Via Viganò. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato a Reggio: 3 incappucciati rubano l’incasso Articoli correlati Incappucciati rubano attrezzatura audio da azienda specializzata in ItaliaDomenica sera, nella notte, due uomini in incognito hanno svaligiato un’azienda specializzata in sistemi audio a Castelfidardo, in provincia di... A Torino un uomo arrestato dopo un agguato a un agente in servizio, indagini in corso su un gruppo di incappucciati.Un ventiduenne originario di Grosseto è stato arrestato a Torino nell’ambito di un'indagine che punta a identificare i membri di un gruppo di persone... Altri aggiornamenti su Agguato a Reggio 3 incappucciati rubano... Discussioni sull' argomento Icierre indomabile, Reggio Calabria procede sicura. S'infiamma la lotta salvezza -; SEMINARA: OMICIDIO GIOFFRE’, IN CORSO OPERAZIONE. 3 ARRESTI; OMICIDIO CANALE: ECCO CHI SONO GLI ARRESTATI, FOTO E DETTAGLI DELL’OPERAZIONE ODIERNA. Comune di Napoli. . : Oggi è il compleanno di , la piccola sopravvissuta a un agguato di camorra in cui fu coinvolta il 3 maggio 20 - facebook.com facebook