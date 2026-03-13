Aggressioni agli operatori sanitari nelle Marche 397 episodi nel 2025

Nelle Marche nel 2025 si sono registrati 397 episodi di violenza contro operatori sanitari, coinvolgendo direttamente il personale delle strutture sanitarie della regione. I dati evidenziano un incremento nel numero di aggressioni rispetto agli anni precedenti, evidenziando una tendenza preoccupante che interessa diversi ospedali e ambulatori. La situazione rappresenta una realtà concreta che coinvolge numerose strutture e professionisti.

I dati sono emersi durante l'iniziativa promossa dalla Regione Marche in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari ANCONA- Nelle Marche, nel 2025, sono stati 397 gli operatori sanitari coinvolti in episodi di violenza. Le aggressioni colpiscono soprattutto il personale femminile, che rappresenta il 69,5% dei casi, e interessano in particolare gli infermieri, pari al 72% degli operatori coinvolti. Nella maggior parte delle situazioni si tratta di violenze verbali (71%), mentre nel 67% degli episodi l’aggressore è il paziente stesso. I dati... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Aggressioni alla compagna, finisce agli arresti https://ebx.sh/ExbgFx - facebook.com facebook

Il 68,41% delle aggressioni agli operatori della Croce Rossa Italiana si verificano durante il trasporto sanitario in ambulanza. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel Report 2025 dell’Osservatorio sulle aggressioni agli operatori della Croce Rossa Italiana. x.com