Aggressioni agli operatori sanitari nelle Marche 397 episodi nel 2025

Da anconatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche nel 2025 si sono registrati 397 episodi di violenza contro operatori sanitari, coinvolgendo direttamente il personale delle strutture sanitarie della regione. I dati evidenziano un incremento nel numero di aggressioni rispetto agli anni precedenti, evidenziando una tendenza preoccupante che interessa diversi ospedali e ambulatori. La situazione rappresenta una realtà concreta che coinvolge numerose strutture e professionisti.

I dati sono emersi durante l'iniziativa promossa dalla Regione Marche in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari ANCONA- Nelle Marche, nel 2025, sono stati 397 gli operatori sanitari coinvolti in episodi di violenza. Le aggressioni colpiscono soprattutto il personale femminile, che rappresenta il 69,5% dei casi, e interessano in particolare gli infermieri, pari al 72% degli operatori coinvolti. Nella maggior parte delle situazioni si tratta di violenze verbali (71%), mentre nel 67% degli episodi l’aggressore è il paziente stesso. I dati... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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