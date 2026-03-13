Aggiornamento GPS 26 28 | la piattaforma Tutti i passaggi spiegati per compilare la domanda A cura di Sonia Cannas
In questo video Sonia Cannas guida gli insegnanti attraverso le fasi per compilare correttamente la domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026-2028, spiegando ogni passaggio in modo chiaro e dettagliato. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche per completare la procedura senza errori, con un focus sulle istruzioni da seguire sulla piattaforma dedicata.
In questo video tutorial Sonia Cannas ti accompagna passo dopo passo alla compilazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) docenti per il biennio 2026-2028. L'articolo Aggiornamento GPS 2628: la piattaforma. Tutti i passaggi spiegati per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sonia Cannas
Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; GPS 2026: nel passaggio da seconda alla prima fascia non dimenticare di inserire nuovamente master e altri titoli. Pillole di Question Time; GPS 2026: chi chiede la riserva per la prima fascia o per il servizio post 16 marzo deve ricordare di scioglierla. Ecco le date; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE].
GPS 2026, aggiornamento anticipato e problematiche per titolo di riserva Legge 68/1999. Chiarimento Ministero FAQ n. 79Nel question time del 9 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta ... orizzontescuola.it
Aggiornamento GPS 2026: come si valuta il servizio, il concorso ordinario, la laurea. RISPOSTE AI QUESITIAggiornamento GPS 2026: come si valuta il servizio di insegnamento, materia e sostegno? Come avere i 12 punti? orizzontescuola.it
In questo video tutorial Sonia Cannas ti accompagna passo dopo passo alla compilazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) docenti per il biennio 2026-2028. x.com
GPS 2026, punto della situazione con Sonia Cannas alle 14:30! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook