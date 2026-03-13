Affari tuoi Maria sfida il Dottore ma non vince niente | si consola con il jackpot di Gennarino

Nella puntata di venerdì 13 marzo di Affari tuoi, Maria, proveniente dalla Sardegna, ha partecipato alla sfida contro il Dottore senza riuscire a vincere. La partita è cominciata con entusiasmo, ma l’esito finale ha lasciato Maria senza premi. Il conduttore Stefano De Martino ha portato avanti il gioco, che si è rivelato imprevedibile fino alla conclusione. Maria si è comunque consolata con il jackpot di Gennarino.

Nella puntata di Affari tuoi di venerdì 13 marzo ha giocato Maria dalla Sardegna. La partita era iniziata col botto, ma il programma condotto da Stefano De Martino è imprevedibile. L'avventura della pacchista è finita nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Affari Tuoi, "come le schifa": Vito sfida il dottoreVito dal Piemonte è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera,... Affari Tuoi, l’euforia per Gennarino mette a rischio tutto. Ma il finale è inaspettatoLa prima domenica dell’anno di Affari Tuoi si apre con una partita che tiene il pubblico incollato allo schermo fino... Contenuti e approfondimenti su Affari tuoi Temi più discussi: Ascolti tv, Rai 1 o Canale 5: chi ha vinto la sfida del sabato sera? I trend Auditel minuto per minuto; Ascolti tv ieri sabato 7 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, C'è Posta per Te e In altre parole; C’è Posta per Te domina gli ascolti tv del 7 marzo: Sanremo Top si ferma al 19.9%; Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra C'è Posta per te e Sanremo Top, i dati di Gerry Scotti e De Martino. Chi è Maria della Sardegna, concorrente di Affari tuoi del 13 marzoNella puntata di questa sera, 13 marzo, di Affari tuoi, il gruppo dei pacchisti saluta la rappresentante della Sardegna. A giocare per l'isola c'è infatti Maria Serra, che vuole sfidare il Dottore e p ... tag24.it Chi è Maria, new entry della Sardegna ad Affari tuoiIl cast dei protagonisti di Affari tuoi si rinnova e, nella puntata di questa sera, accoglie una nuova rappresentante per la Sardegna. Si tratta di Maria Serra, pronta a difendere i colori dell'isola ... tag24.it - Dopo “Affari tuoi” arriva “The Voice Generations” seconda puntata :) #clementino #roccohunt - facebook.com facebook Scusa @Corriere non per farmi gli affari tuoi: io qui la botta la vedo, ma la risposta dov’è x.com