Durante una puntata di Affari tuoi, Herbert Ballerino è stato fermato da Stefano De Martino con un avvertimento:

Una partita non troppo fortunata che svolta nel finale. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Giulia, pacchista del Veneto, accetta l'offerta del Dottore e si porta a casa 22mila euro. Bene così, in fondo, anche se nel pacco ne aveva 30mila. Ottomila euro persi per non rischiare di lasciare lo studio con le pive nel sacco e le tasche vuote. "La maggior parte delle volte che si sbaglia ad accettare l'offerta, è sempre colpa del l'accompagnatore, non del concorrente", scrive un utente commentando in tempo reale la puntata su X. "Era garantito che il pacco nero lo avevano i futuri genitori del secolo ", aggiunge non senza un pizzico di veleno un altro telespettatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Herbert Ballerino fermato da De Martino: "Non rovinare tutto"

