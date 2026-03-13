Affari Tuoi attacco-choc a Maria e al marito | Non capiscono una seg***

Da liberoquotidiano.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, trasmessa venerdì 13 marzo, il conduttore Stefano De Martino ha presentato il gioco in prima serata su Rai 1. Durante la trasmissione, si è verificato un momento di tensione tra i partecipanti, con un commento fortemente critico rivolto a Maria e al marito, accusati di non capire alcune dinamiche del gioco. La scena ha suscitato clamore tra il pubblico presente.

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchsta in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Anna Maria, viene da Vicenza e nella vita è una fisioterapista ed è anche in dolce attesa. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Maria, viene da Sassari ed è un tecnico di laboratorio nell'ambito della ricerca scientifica in ambito oncologico. E ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Si chiama Marco, è nato a Torino ma si è trasferito in Sardegna e si occupa di credito in settore bancario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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