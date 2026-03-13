Affari Tuoi attacco-choc a Maria e al marito | Non capiscono una seg***

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, trasmessa venerdì 13 marzo, il conduttore Stefano De Martino ha presentato il gioco in prima serata su Rai 1. Durante la trasmissione, si è verificato un momento di tensione tra i partecipanti, con un commento fortemente critico rivolto a Maria e al marito, accusati di non capire alcune dinamiche del gioco. La scena ha suscitato clamore tra il pubblico presente.

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchsta in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Anna Maria, viene da Vicenza e nella vita è una fisioterapista ed è anche in dolce attesa. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Maria, viene da Sassari ed è un tecnico di laboratorio nell'ambito della ricerca scientifica in ambito oncologico. E ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Si chiama Marco, è nato a Torino ma si è trasferito in Sardegna e si occupa di credito in settore bancario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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