Adrano posti di controllo della polizia | scattano le sanzioni agli automobilisti non in regola

La polizia ha effettuato controlli a Biancavilla e Adrano, concentrandosi sul rispetto del Codice della strada. Durante le verifiche sono state identificate automobili in regola e altre che hanno ricevuto sanzioni. Le operazioni hanno coinvolto vari automobilisti, che sono stati multati per infrazioni alle norme di circolazione. Nessun dettaglio su eventuali sequestri o altre azioni è stato comunicato.

L’attività ha riguardato il rispetto delle regole del Codice della strada. Sono state identificate di 108 persone, di cui 9 già note alle forze di polizia La polizia ha svolto dei controlli a Biancavilla e Adrano. L’attività ha riguardato il rispetto delle regole del Codice della strada. Sono state identificate di 108 persone, di cui 9 già note alle forze di polizia, e controllati 62 veicoli, tra auto e scooter. Numerosi conducenti sono stati sanzionati per la mancanza della copertura assicurativa e della revisione periodica del mezzo e, in un caso, per violazione di norme relative al divieto di sosta presso rifornimento carburanti.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

