Un uomo di 38 anni residente ad Adrano è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre era in possesso di un coltello a serramanico e 10 grammi di marijuana. L'intervento si è concluso con la denuncia dell'uomo, che è stato trovato con gli oggetti proibiti durante un controllo di routine. La perquisizione ha portato al sequestro del materiale sequestrato.

Un cittadino di Adrano, uomo di 38 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico e 10 grammi di marijuana. L’evento si è svolto nel primo pomeriggio del 12 marzo 2026 nei pressi di piazza Napoli, dove l’uomo ha tentato la fuga accelerando il veicolo al veder avvicinarsi i agenti. La dinamica dell’intervento e il comportamento sospetto. Il controllo iniziato dai poliziotti ha rivelato immediatamente un atteggiamento nervoso da parte del conducente, scatenando subito il sospetto che nascondesse oggetti vietati. Dopo aver intimato l’alt all’automobilista che cercava di allontanarsi, le forze dell’ordine hanno ordinato lo scatto dal mezzo per procedere con ispezioni più approfondite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adrano: 38enne fermato con coltello e 10g di marijuana

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